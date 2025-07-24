Antalya'da tutuklandıktan sonra geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez hastaneye kaldırıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan ve tutuklanan Muhittin Böcek, geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Cezaevinde bulunan Böcek, rahatsızlanması üzerine Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu. Durumunun değerlendirilmesinin ardından, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
10 GÜN ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI
Güvenlik önlemleri altında B Blok’ta kontrolleri yapılan Böcek, 10 gün önce de benzer bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti.