25 Mart 2009'ta Yozgat'taki mitingine gitmek üzere bindiği helikopterin Kahramanmaraş'a bağlı Göksun mevkisinde düşmesi sonucunda yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği 'yetkisizlik' kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
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