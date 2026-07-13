Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı. Gürlek, 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 25 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

SORUŞTURMA ANKARA’YA DEVREDİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gürlek, “12 Haziran 2026’da, Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Açıklamada, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

"YARGIDA 'FETÖ YAPTI' ŞÜPHESİ"

Gürlek'in açıklamasının ardından gazeteci Barış Terkoğlu SÖZCÜ TV canlı yayınında 'silahlı terör örgütü kurmak' ifadesine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Silahlı terör örgütüne üye olmak' ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü tahmin ediyoruz ki bu fotoğraf bize bir FETÖ operasyonunu da yansıtıyor. Bu sabah 900 küsür kişinin gözaltına alındığı bir FETÖ operasyonu gerçekleşti. Meselenin bu yanında ise Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili gözaltıların 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' açıldığı söyleniyor. Bazı isimlerin hali hazırda içeride olduğu da belirtiliyor. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yargı tarafından bir FETÖ operasyonu olarak yorumlandığı anlamına da geliyor. Bunu ilk olarak öyle okumak lazım. Bu şüphe hep vardı. Fethullah Gülen'in imalı konuşmaları da vardı. 'Bir sabah uyanırsınız ve şöyle olur... dediği sözlerin ardından helikopter hadisesi yaşamıştık. Bugünkü operasyon yargının 'FETÖ yaptı' denilebilecek ve yargının şüphelerinin bu yönde olduğunu gösteren bir operasyon."

'LİSTE UZADIKÇA UZUYOR'

Öte yandan gözaltına alınan isimlerin listesini sosyal medya hesabından paylaşan AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, “Şehit Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni aşama. Soruşturma derinleştirilerek yeniden açıldı. Gözaltı listesi uzadıkça uzuyor. Faillerinin bulunması konusunda gösterdiği duyarlılık için Adalet Bakanımıza ve Ankara Cumhuriyet Başsavcımıza yürekten teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İşte gözaltına alınan isimler ve meslekleri:

Fatih Bengi – Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı (Durumu belirtilmemiş)

Ebubekir Semih Yüksekkaya – Kara Pilot Yarbay (Emekli)

Davut Uçum – Kara Pilot Yüzbaşı (Cezaevi / İhraç)

Bekir Çerikçi – Astsubay (Emekli)

Suat Kaplan – Astsubay (Emekli)

Halil İbrahim Açan – Astsubay (Aktif Astsubay Kıdemli Başçavuş)

Aydın Özsıcak – Astsubay (Cezaevi / İhraç)

Ersöz Sağlam – Binbaşı (Emekli)

Mehmet Çağlar – Kara Pilot Binbaşı (Emekli)

İrfan Yavuz – Kara Pilot Yüzbaşı (İstifa)

Recep Ercan – Teknisyen Kıdemli Başçavuş (Emekli)

Nedim Bakırhan – Astsubay (Durumu belirtilmemiş)

Nusret Memiş – Astsubay (İhraç – Kara Kuvvetleri – Astsubay)

Cemal Şahin – Astsubay (Durumu belirtilmemiş)

Ferudun Seren – Sivil Kaza Kırımında Görevli (Aktif Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde Memur)

Şihmehmet Sevdim – Sivil Kaza Kırımında Görevli (Durumu belirtilmemiş)

Kenan Köksal – Sivil Kaza Kırımında Görevli (Durumu belirtilmemiş)

Kerem Mumcuoğlu – Sivil Kaza Kırımında Görevli (Aktif Bursa Büyükşehir Belediyesinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

Sedat Kılıçarslan – Hava Pilot Albay (Emekli)

Tezcan Kaymaz – Hava Pilot Albay (Emekli)

Ahmet Turhan – Hava Pilot Yüzbaşı (Emekli)

Nihat Biçer – Hava Pilot Albay (Emekli)

Dursun Özmen – Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Emniyet Amiri (İhraç Emniyet Amiri)

İsmail Kaya – Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Polis Memuru (İhraç Polis Memuru)

Hikmet Tanıl – Astsubay (Emekli)

Melike Sinem Uçum – Görevi belirtilmemiş (Aktif Marmara Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Birimi – İç Denetim)

Gülseren Özsıcak – Görevi ve durumu belirtilmemiş

Ali Armağan – Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Kurmay Albay (Emekli)

Şerife Armağan – Görevi ve durumu belirtilmemiş