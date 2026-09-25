Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarıyla soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı olarak arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında FETÖ/PDY faaliyetleri çerçevesinde, tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın ortaya çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 33'ü gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmada, helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması ve tanık ile gizli tanıkların manipüle edilmesine ilişkin eylemler de inceleniyor.

Bu kapsamda, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik olduğu değerlendirilen tüm eylemlerin araştırıldığı belirtildi.

"SORUŞTURMAYI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, MİT Başkanlığına, operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ve süreçte görev alan kamu personeline teşekkür etti.

Gürlek, aradan geçen zamana rağmen maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.