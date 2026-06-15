Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve 20 adet bez torbaya konulmuş 190 klasör ile 1 karton kutudan oluşan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Dosyanın Ankara'ya gönderilmesiyle birlikte soruşturma burada kayıtlara geçti.
Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmişti.
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, daha önce 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.