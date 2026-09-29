Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı tutuklama talebiyle, 2'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen iki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesine hükmedildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. NE OLMUŞTU? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar doğrultusunda; FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilmiş; toplamda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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