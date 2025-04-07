Cem YILDIRIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı, İBB’de AKP dönemindeki usulsüzlükler ise 4.5 yıldır yerinde sayıyor. İmamoğlu göreve geldiğinde müfettiş görevlendirerek incelettiği konulardan biri de yoksullar için yaptırılan sosyal konutlarda yaşanan yolsuzluklar oldu.

POLİSLER YERLEŞTİ

İBB mülkiyetinde olan sosyal konutlara dar gelirli vatandaşlar yerleştirilmedi. İBB Teftiş Raporu’na göre, İBB mülkiyetinde olan ve farklı ilçelerde yer alan sosyal konutlara ilişkin incelemede, birçok sosyal konutun, İstanbul’da ikamet eden dar gelirli vatandaşlara tahsis ve satışının yapılması gerekirken bu şarta uyulmadığı belirlendi. Konutların tahsis edildiği bazı kişilerin ikametgahlarının Ankara olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personelleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma ekibinde görevli oldukları görüldü.

2020’de mevzuata aykırı satış ve tahsis işlemlerini yapan dönemin Emlak Daire Başkanı, Emlak Müdür ve Müdür Yardımcıları hakkında Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde soruşturma izni istendi. Ancak İstanbul Valiliği’ne talebe cevap vermedi. 14 Eylül 2020’de talep tekrarlandı. Yine bir cevap alınamadı. Ancak bir mülkiye başmüfettişi konuyla ilgili görevlendirildi. Aradan geçen zamanda ise dosyayla ilgili bir gelişme olmadı.