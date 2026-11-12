Bolu'da tek katlı bir evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Sobanın devrilmesiyle başladığı belirtilen yangında, felçli olduğu için hareket etmekte güçlük çeken Y.S. evde mahsur kaldı. Vatandaşın yardımına ise olay sırasında sokaktan geçen mahalle muhtarı yetişti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta meydana geldi. Y.S.'ye ait tek katlı evden dumanların yükseldiğini ve alevlerin yayıldığını gören mahalle muhtarı Sabri Şenel, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

Evde bir kişinin bulunduğunu fark eden Şenel, kapıyı kırarak içeri girdi. Felçli olduğu öğrenilen Y.S.'yi dumandan etkilenmiş halde bulan muhtar, vatandaşı dışarı çıkarmayı başardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında dumandan etkilenen Y.S., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alevlerin büyük hasara yol açtığı tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.