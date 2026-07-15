Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman (54), Efeler ilçesindeki bir masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak’ta meydana geldi. Çine’de muhtarlık görevini yürüten Sebahattin Kahraman, masaj salonunun tuvaletinde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kahraman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kahraman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.