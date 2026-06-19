Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Halefoğlu, dolandırıcıların hedefi oldu. Kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, Muhtar Halefoğlu'nun fotoğraflarını ele geçirerek onun adına sahte bir sosyal medya hesabı açtı.
200 kişiye hem sosyal medyadan hem de cep telefonlarından mesaj gönderen dolandırıcılar, şu an bir araç satın almak üzere noterde bulunduğunu ancak acilen 700 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu belirterek borç para talep etti.
Dolandırıcıların ağına düşen isimlerden biri de Halefoğlu'nun meslektaşı ve yakın dostu Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin oldu. Arkadaşının zor durumda olduğunu düşünen Sakin, şüphelilerin gönderdiği yabancı bir isim adına kayıtlı IBAN numarasına 20 bin TL transfer etti.
Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin
GERÇEK ARAMA YAPINCA ORTAYA ÇIKTI
Halefoğlu'nu görüntülü arayan ancak telefonun açılmaması üzerine şüphelenen Sedat Sakin, muhtar arkadaşının gerçek cep telefonu numarasını aradı. Yapılan görüşmede Mehmet Halefoğlu'nun böyle bir paradan haberi olmadığı anlaşılınca dolandırıcılık olayı gün yüzüne çıktı.
Esentepe Mahallesi muhtarı Mehmet Halefoğlu
Durumu fark eden Esentepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Halefoğlu, hemen polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin listedeki 200 kişiyi benzer mesajlarla tuzağa düşürmeye çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri dolandırıcıların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.