Türkiye genelindeki borç yükü ve artan idari cezalar, yerel muhtarlıklardaki tebligat yoğunluğuyla bir kez daha gündeme geldi. Diyarbakır’da bir muhtarlıkta biriken tebligat zarflarını yerinde inceleyen Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, icra takipleri ve para cezalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

"TEBLİGATLARIN YÜZDE 90'I BORÇ VE CEZALARDAN OLUŞUYOR"

Muhtarlıklarda biriken evrakların büyük çoğunluğunun icra daireleri ve trafik cezalarına ait olduğunu belirten Tanrıkulu, ülke genelindeki icra dosyası sayısına dikkat çekti. Türkiye’de halihazırda 26 milyon 400 bin icra dosyası bulunduğunu ifade eden Tanrıkulu, her dosyada bir kişinin yer alması durumunda 26 milyondan fazla vatandaşın borç yükü altında olduğunu söyledi.

BÜTÇE HEDEFLERİ İLK 8 AYDA AŞILDI

2026 yılı bütçe öngörüleri ile gerçekleşen rakamlar arasındaki farkı sayısal verilerle aktaran Tanrıkulu, idari para cezalarındaki tabloyu şu sözlerle özetledi:

İdari Para Cezaları: Bütçede tüm yıl için 388 milyar lira gelir öngörülürken, yılın ilk 8 ayında tahakkuk eden miktar 1 trilyon 364 milyar liraya ulaştı.

Trafik Cezaları: Yıllık bütçe hedefi 73 milyar lira olarak belirlenmesine rağmen, ilk 8 ayda kesilen trafik cezalarının toplam tutarı 165 milyar lirayı buldu.

"CEZALAR BÜTÇE AÇIĞI KAPATMA ARASINA DÖNÜŞMEMELİ"

Trafik kurallarına uyulması ve güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Tanrıkulu, uygulamanın amacından saptığını savundu. Cezaların caydırıcılık vasfını yitirerek bütçe açıklarını kapatmaya yönelik bir tahsilat mekanizmasına dönüştürülmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların kredi kartı borçlarını başka bir kredi kartıyla kapatmaya çalıştığı bir kısır döngü içinde olduğunu belirten Tanrıkulu, ekonomik koşullar nedeniyle toplumun geniş bir kesiminin icra dosyaları ve artan cezalarla mücadele etmek zorunda kaldığını vurguladı.