Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşmayacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışında değişikliğe giden Show TV, dizinin 20. bölümünü bir hafta erteledi.

MUHTEMEL AŞK BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi Muhtemel Aşk, 29 Ekim akşamı ekranlarda olmayacak. Dizinin 20. bölümü, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yayın değişikliği kapsamında ertelendi. Dizinin takipçileri, yeni bölüm için bir hafta daha bekleyecek.

MUHTEMEL AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünün, yayın akışında yeni bir değişiklik olmaması halinde, 5 Kasım Perşembe saat 20.00'de ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin son bölümü, 22 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 19. bölüm olmuştu.

MUHTEMEL AŞK'IN YERİNE HANGİ YAPIM YAYINLANACAK?

Muhtemel Aşk'ın yerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlanacak. Filmde Ahmed Adnan Saygun'u Salih Bademci, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Ertan Saban canlandırıyor. Kadroda ayrıca Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Bensu Soral ve Okan Yalabık da bulunuyor.