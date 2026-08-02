Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Show TV'nin dizisi Muhtemel Aşk, son bölümlerde yaşadığı reyting düşüşüyle gündeme gelmişti. Dizinin geleceğiyle ilgili ortaya atılan final iddiaları sonrası, yapımın oyuncularından Hayal Köseoğlu açıklama yaptı.

HAYAL KÖSEOĞLU'NDAN FİNAL İDDİALARINA YANIT

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Muhtemel Aşk dizisinde Melis karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, çıkan söylentilere sosyal medya üzerinden cevap verdi.

TikTok'ta takipçileriyle bir araya gelen başarılı oyuncu, dizinin final yapacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"NE FİNALİ KIZ, ÇALIŞIYORUZ ARILAR GİBİ"

Hayal Köseoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar final olmayacak. Ne finali kız, çalışıyoruz arılar gibi. Bir günde 6 milyon izlenen dizi final mi olur?"

Oyuncunun açıklaması, dizinin takipçileri arasında kısa sürede gündem oldu.

DİZİNİN HAYRANLARI RAHATLADI

Muhtemel Aşk'ın geleceğiyle ilgili merak devam ederken, Hayal Köseoğlu'nun açıklaması dizinin hayranlarını sevindirdi. Oyuncunun "final yok" sözleri, sosyal medyada dizinin devam edip etmeyeceği konusundaki tartışmalara son noktayı koydu.