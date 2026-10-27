SHOW TV'nin sevilen yaz dizisi yeni sezonda da yayınlanmaya devam etti. Muhtemel Aşk dizisinin 20. bölüm yayın takviminde değişiklik yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yayına ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi de belli oldu. YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU Dizinin normal yayın akışına göre 29 Ekim Perşembe günü ekrana gelmesi beklenen 20. bölümü, Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle bir hafta ertelendi.



Dizinin yayınlanan fragmanına göre; yeni bölüm 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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