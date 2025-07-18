Studyin America adlı eğitim danışmanlığının her yıl yaptığı Başarılı Yabancı Öğrenci Araştırması 2025 sonuçları belli oldu. Harvard, Stanford, Yale, Columbia gibi dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesini tam burslu kazanıp, dereceyle bitiren 25 Türk öğrenci açıklandı. Çağ açacak buluşlara imza atan Türk öğrenciler, yapay zeka çalışmalarıyla Silikon Vadisi’nde 1 milyon dolarlık yatırım desteği almayı başardı. “Bu öğrenciler İstanbul’dan Diyarbakır’a birçok ilimizden çıktı” diyen Studyin America Başkanı Tamer Türkman, “ABD’deki öğrenimleri boyunca, Türkiye’yi, kusursuz temsil ettiler. Türkiye’nin gelecekteki liderleri olmak için hazırlandılar. Dünya devleri onları yakın takibe aldı. Goldman Sachs, IBM gibi şirketlerde mezun olmadan işe başladılar. Ne kadar gurur duysak azdır” ifadelerini kullandı.



DİPLOMAYI ALIR ALMAZ IBM'DE MÜDÜR YAPTILAR



Sözcü'ye konuşan Ceyda Alabacak (23):



“İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL) üçüncü sınıfa kadar yatılı okudum. Sonra başka liseye geçtim. İEL, Almanca ağırlıklı ve akademik disiplini yüksek bir okuldur. Dil becerilerim ve sorumluluk bilincim lisede çok güçlendi. Türkiye’de kazandırılan bu disiplin ve güçlü çalışma kültürü, yurt dışında bizleri parlatan en kıymetli değer. YKS sonucunu bekleyen arkadaşlar, yeni kültürlere açık olsun. Ancak asla kendi kimliğinizden vazgeçmeyin.” Duke Üniversitesi’ni tam burslu kazanıp dereceyle bitiren Alabacak, yapay zekânın finans, sağlık ve eğitim gibi sektörlerdeki dönüştürücü gücünü insan odaklı ürünlerle birleştirmek için önümüzdeki ay International Business Machines’in (IBM) ürün yöneticisi olarak işe başlıyor.





MATEMATİK KÖYÜ’NDEN COLUMBİA’YA



Arman Özcan (23)



TEV İnanç Türkeş Lisesi’ni bitirdi. Matematik seviyordu. Nesin Matematik Köyü’nde ders aldı. Tam burslu kazandığı Columbia Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Matematik bölümlerini, dereceyle bitirdi. Citadel adlı küresel şirkette çalışacak.





MIT’DE YAPAY ZEKA ÇALIŞACAK



Arif Kerem Dayı (23)



Harvard Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Matematik bölümlerini burslu kazanıp, dereceyle bitirdi. Yapay zeka, robotik, makine ve matematik araştırmaları yaptı. MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı’nda doktora yapacak.





DİYARBAKIR’DAN GİTTİĞİ HARVARD’I 4.00’LA BİTİRDİ



Dicle Ezgi Ekinci (23)



Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nde burslu okudu. Harvard’ı burslu kazandı. Moleküler Hücresel Biyoloji ve Ekonomi bölümlerini 4.00 tam not ortalaması ve üstün başarıyla bitirdi. Harvard’da, doktora yapacak.





DÜNYADA BURS VERİLEN 29 GENÇTEN BİRİ SEÇİLDİ

Zeynep Hacıgüzeller (23)



Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği’ni bursu kazanan, dünyadaki 29 öğrenciden biri. Kanser alanında çalıştı. Harvard ve MIT ortak programı medikal mühendisliği ve medikal fizik doktorası yapıp, biyoloji ve gen terapisinde uzmanlaşacak.







500 BİN DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ



Taylan Özdemir Aydın (22)



“Okuma yazmayı, dükkan tabelaları okuyarak, 5 yaşında söktüm. İlkokula 2. sınıftan başlattılar. İlkokulu devlet okulunda okudum. Ortaokulda 6. sınıfta tam burslu, özele geçtim. Lisede, asal sayı tespit algoritması tezi yazdım. Dünyada 84 öğrenciye verilen MIT Matematik Programı’na tam burs ve kabul aldım. Princeton Üniversitesi’nde tam burslu matematik okudum. Birinci sınıfta, Akademik Ekselans ödülü verildi. Arkadaşlarımla 3. sınıftayken sağlık alanındaki çalışmamıza 500 bin dolar teklif edilse de okulu bitirmeyi seçip, reddettik. İlaç sektörüne yönelik yapay zeka tabanlı veri analiz şirketi kurduk. Girişimimize 1 milyon dolar destek topladık. Silikon Vadisi’ne çağırdılar. Sağlık sisteminde veri analiz sistemlerini ve karar alma süreçlerini kökten değiştireceğiz.”





HARVARD'DAN GOLDMAN SACHS'A



Zeynep Lal Kaplan (23)



Virginia Canfield Mükemmeliyet Ödülü’nü 2 kez kazanan tek öğrenci olunca “Altın Kız” ünvanı verildi. Tam burslu kazandığı Harvard’da, ekonomi ve psikoloji bölümlerini yüksek onur derecesiyle bitirdi. Goldman Sachs Küresel Yatırım Bölümü’nde analist olarak işe başlıyor.































