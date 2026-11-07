2011 yılında yayın hayatına başlayan ve uzun süre ekranların en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl, unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Dizide Hatice Sultan karakterini canlandıran Selma Ergeç ile Pargalı İbrahim'e hayat veren Okan Yalabık, yıllar sonra aynı karede buluştu. İkilinin fotoğrafı, dizinin hayranlarını geçmişe götürdü.

Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve Nebahat Çehre gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Muhteşem Yüzyıl, yalnızca sarayda yaşanan güç mücadeleleriyle değil, karakterlerin çalkantılı ilişkileriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

DİZİNİN EN KONUŞULAN ÇİFTLERİNDENDİ

Dizinin en çok konuşulan hikayelerinden biri ise Selma Ergeç'in canlandırdığı Hatice Sultan ile Okan Yalabık'ın hayat verdiği Pargalı İbrahim arasındaki ilişkiydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan ile İbrahim'in evliliği, zamanla kıskançlıklar, hayal kırıklıkları ve saraydaki iktidar mücadelelerinin gölgesinde kalmıştı.

İbrahim'in hırsı ve saray içerisindeki yükselişi, çiftin ilişkisini de derinden etkilemişti. Pargalı İbrahim'in ölümünün ardından Hatice Sultan'ın yaşadığı büyük acı, dizinin izleyiciler üzerinde iz bırakan sahneleri arasında yer almıştı.

YILLAR SONRA AYNI KAREDE BULUŞTULAR

Muhteşem Yüzyıl'ın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen dizinin oyuncuları ve karakterleri konuşulmaya devam ediyor. Selma Ergeç ile Okan Yalabık'ın yıllar sonra birlikte verdiği fotoğraf da sosyal medyada gündem oldu.

Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına 5 Kasım akşamı katılan Okan Yalabık, davetten paylaşılan görüntülerle gündeme gelmişti. Selma Ergeç ile yan yana geldiği kare ise özellikle Muhteşem Yüzyıl izleyicilerinin dikkatini çekti.