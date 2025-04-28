Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 72 katlı 24 bin metrekarelik rezerv yapı alanına inşa edilen projeye karşı çıkmıştı. Belediye ekiplerinin yaptığı denetimlerde, projede ciddi usulsüzlükler tespit edilmişti.

Belediye ekipleri, projenin mühendislik şartlarına göre 12 milimetre çapında olması gereken demirlerin bazı bölümlerde 10 milimetre olarak kullanıldığını ve iksa kazıklarının projeye aykırı şekilde değiştirilerek kullanıldığını belirleyerek inşaat alanına mühür vurmuştu.

İBB SORUŞTURMASINDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

72 katlı binanın müteahhitinin İBB soruşturmasında şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Projenin yüklenicisi Taş Yapı'nın sahibi Emrullah Turanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müşteki olarak ifade verdi.

Birgün'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın müşteki sıfatıyla ifadesini aldığı ve iktidara yakınlığıyla bilinen Turanlı’nın iddiaları, İBB'de mühendis olarak çalışan ve danışman Yakup Öner’e yöneltildi. Öner, Turanlı’nın iddialarının iftiradan ibaret olduğunu ve hukuki haklarını kullanacağını söyledi.