Kilis’te belediye zabıta ekipleri, daha önce mühürlenerek faaliyeti durdurulan bir markette denetim gerçekleştirdi. Kilis Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar’ın da katıldığı kontrolde, iş yerinin mührünün kırılarak izinsiz şekilde yeniden açıldığı belirlendi.

Market içerisindeki ürünleri inceleyen ekipler, satışa sunulan bazı gıdaların tarihinin geçtiğini tespit etti. Denetimde ayrıca tarihi geçmiş bebek bisküvilerinin üzerindeki tarihlerin elle değiştirildiği ortaya çıktı. Market sahibi ise tarihlerin değiştirildiği iddiasını reddetti.

20 ÜRÜNDEN 10’UNUN TARİHİ GEÇMİŞ

Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede kontrol edilen 20 üründen 10’unun tarihinin geçtiği belirlendi. Ürünlerin yarısının tarihi geçmiş olması, işletmede satışa sunulan gıdaların tüketim tarihleriyle ilgili ihlalleri gündeme getirdi.

Özellikle bebeklerin tükettiği bisküvilerin üzerindeki tarihlerin elle değiştirildiği iddiası dikkat çekti.

MÜHÜR KIRILARAK YENİDEN AÇILDI

Denetimde, daha önce mühürlenen marketin gerekli izinler alınmadan yeniden faaliyete geçirildiği de tespit edildi. İş yerinin mührünün kırıldığı belirlenirken, olayla ilgili uygulanacak idari ve hukuki işlemlerin ayrıntıları paylaşılmadı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Kilis Belediyesi, denetimlerin halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı gerekli yasal işlemlerin tavizsiz uygulanacağı vurgulandı. Açıklamada, vatandaşların sağlığının öncelikli olduğu belirtilerek denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.