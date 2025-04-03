Usta sanatçısı Müjdat Gezen, Aybüke Pusat'a seslenerek; "Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır" dedi.
Cumhuriyet'teki köşesinden Pusat'a seslenen Gezen şunları yazdı:
"GEL HOCALIK YAP"
"AYBÜKE
TRT’de bir dizide oynuyormuş. Boykota destek verince işine son vermişler. TRT yöneticileri... Yakında sizler de kendinize iş arayacaksınız. Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır."
NE OLMUŞTU?
TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybuke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarıldı.