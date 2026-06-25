Tiyatro sanatçısı ve yazar Müjdat Gezen'in "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Gezen, söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini ancak halkın dini değerlerini aşağılama veya kin ve düşmanlığa sevk etme amacı taşımadığını ifade etti.

6 AYDAN 3 AY 22 GÜNE DÜŞTÜ

Mahkeme Gezen'i önce 6 ay hapis cezasına mahkam etti ardından geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendirerek cezayı önce 5 aya indirdi.

Daha sonra basit yargılama usulü kapsamında uygulanan indirimle ceza 3 ay 22 gün hapis olarak belirlendi.

5 YIL DENETİMİ OLACAK

Mahkeme ayrıca, Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda Gezen, 5 yıl süreyle denetim altında tutulacak.