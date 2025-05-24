Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023'te nikâh masasına oturmuştu.

Evliliklerini geçen yıl Kemal adını verdikleri oğulları ile taçlandıran çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

Çağla Gizem Şahin'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

İKİNCİ BEBEK DE ERKEK

Önceki akşam başrolünde yer aldığı TRT dizisi 'Gassal'ın yeni sezon tanıtımına eşiyle katılan Ahmet Kural bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Kemal isminde çocuğu olan Kural, "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu" dedi.