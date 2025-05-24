Müjde Ar, gazeteci Olcay Ünal Sert'e özel açıklamalarda bulundu.

Ar, İsrail-Filistin savaşı hakkında şunları söyledi:

"Gazzeli bir çocuğa koruyucu anne olacağım. Dünyanın Gazze'deki olaylara sessiz kalmasına çok üzülüyorum. Binlerce çocuk öldü, bir kısmı sakat kaldı ve daha da doymayacaklar savaşa. Yeni çocuklar ölecek belki de. Bana sorarsan dünya utanç içerisinde olmalı. Utan dünya."

"HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Usta oyuncu, Gazzeli bir çocuğun her şeyi ile ilgilenmek istediğini açıkladı:

"Henüz kanuni prosedürleri tam olarak bilmiyorum. Koruyucu anne olarak Gazzeli bir çocuğun hayatına dokunmak, onun eğitimini, her şeyini karşılamak istiyorum. İllaki bir çocuğu doğurarak anne olmak gerekmiyor. Binlerce çocuk var annesi babası olmayan savaş yüzünden. Ne kadar sevgi gösterilse de yuvaları yok. O yuvasızlık hisleri büyük travma. Bu yüzden hepimize görevler düşüyor."