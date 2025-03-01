Oyuncu Müjde Ar ile eşi Mehmet Ercan Karakaş geçen günlerde trafik kazası geçirdi. Çiftin içinde bulunduğu araç, İstanbul Etiler'de özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Ar, "Koca belediye otobüsü bizi biçti. Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş. Ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra da hastaneden yapılan açıklamada "Sağlık durumu iyi olan hastalarımızın tedavisi, gözlem ve takip amaçlı olarak normal hasta odasında sürdürülüyor" denilmişti.

Müjde Ar'dan sevindiren haber geldi. Oyuncunun doktoru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taburcu olduğunu duyurdu:

"Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar'ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."