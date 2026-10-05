Ağır Roman, Ah Belinda, Arabesk ve İffet gibi unutulmaz yapımlarla Türk sinemasında iz bırakan Müjde Ar, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimiz yıl geçirdiği kazayla gündeme gelen ve sağlık durumunun iyi olduğu bilinen usta oyuncu, yaşamını Bodrum ve İstanbul arasında sürdürüyor.

Yaz aylarını genellikle Bodrum'da geçiren Müjde Ar, İstanbul'a dönüş yaptı. Televizyonu tamamen hayatından çıkardığını açıklayan Ar, kararının arkasındaki nedeni de paylaştı.

"TORUNLARIMIN DA ORAYA GÖZÜ KAYSIN İSTEMEDİM"

Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar, televizyonu neden kaldırdığını şu sözlerle anlattı:

“Televizyonu salondan kaldırdım. Ben dizi dahil hiçbir şey izlemiyordum, hoş memlekette izlenecek iyi haber de kalmadı, torunlarımın da oraya gözü kaysın istemedim.”

ANNESİ AYSEL GÜREL'İN HAYATI FİLM OLUYOR

Öte yandan Müjde Ar, annesi ve efsanevi söz yazarı Aysel Gürel'in hayatının beyazperdeye aktarılacağı filmin senaryo çalışmalarını sürdürüyor. Ar, annesinin yaşamını konu alan proje için çalışmalarına devam ediyor.