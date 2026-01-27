Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projeler, havacılık alanında kamu bütçesi açısından büyük bir yük haline geldi. Yolcu garantilerinin altında kalan gerçekleşmeler nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin kasasından şirketlere yüz milyonlarca dolarlık ödeme yapıldığı belirtildi.

YİD kapsamında inşa edilen havalimanlarının yanı sıra, yolcu ihtiyacı gözetilmeden birçok kentte yapılan havalimanları da kamuoyunda tartışma yarattı. Boş kalan tesisler arasında yer alacağı yönündeki eleştirilerin odağındaki Yozgat Havalimanı’nda da maliyet artışı dikkat çekti. 2018 yılında yapımına başlanan proje, henüz tamamlanmadan başlangıç maliyetinin yaklaşık 14 katına ulaştı.

İLK MALİYET 652,4 MİLYON TL

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Yozgat ve çevre illerin hava ulaşımı ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan Yozgat Havalimanı için süreç 2018 yılında başladı. Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta inşa edilen havalimanının altyapı yapım ihalesi, “belli istekliler arasında” gerçekleştirildi. İhale, iktidara yakınlığıyla bilinen YDA İnşaat ile EMT İnşaat’a verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile yüklenici firmalar arasında 8 Mart 2018 tarihinde sözleşme imzalandı. Projenin toplam maliyeti 2021 yılında 652 milyon 400 bin TL olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat 2019’da Yozgat’ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada havalimanının 2022 yılında tamamlanacağını açıklamıştı. Ancak proje, Ocak 2026 itibarıyla hâlâ bitirilemedi. Resmî kayıtlarda tamamlanma tarihi 2028 olarak yer alırken, maliyetlerdeki hızlı yükseliş dikkat çekti.

FAHİŞ HARCAMA

2021 yılında altyapı ve üstyapı çalışmaları dâhil olmak üzere 652,4 milyon TL olarak duyurulan proje bedeline karşın, 2025 yılının sonu itibarıyla Yozgat Havalimanı için yapılan toplam harcamanın 6 milyar 685 milyon 331 bin TL’ye ulaştığı belirlendi.

2018–2025 döneminde yaklaşık 6,6 milyar TL kamu kaynağı aktarılan proje için öngörülen toplam bütçedeki artış da çarpıcı boyutlara ulaştı. Yozgat Havalimanı’nın yıllara göre güncellenen toplam proje bedelleri ise şöyle kaydedildi:

2021: 652 milyon 485 bin TL

2022: 990 milyon 906 bin TL

2023: 2 milyar 983 milyon TL

2024: 5 milyar 963 milyon TL

2025: 7 milyar 876 milyon TL

2026: 9 milyar 430 milyon TL