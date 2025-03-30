İBB odaklı 'terör' soruşturmasında 23 Mart'ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat emniyetteki ifadesinde sağlık problemlerinden söz etmişti. Polat "Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur" demişti.

Mahir Polat dün gece rahatsızlanarak, Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Polat'ın tansiyonun yükseldiği bununla ilgili müşahade altında tutulduğu, bugün sabah saatlerinde ise yapılacak kontroller sonrasında anjiyo olacağı açıklandı.

Polat'ın hastaneye kaldırılmasının üzerinden saatler geçtikten sonra anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan rahatsızlıkları bulunan Polat'ın hemen serbest kalması gerektiğine dair sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Oyuncu Müjde Uzman da Mahir Polat'ın başına gelenlere tepkisiz kalamadı.

"KÖTÜ NİYET ARARIM"

Uzman, X hesabından şu sözlerle sitem etti:

"Bakın Mahir Polat'a bir şey olursa (Allah korusun) korkunç bir haksızlık, adaletsizlik, insanlık dışı bir durum olacağı gerçeğinin yanında, ülke hazine değerinde, paha biçilemez, yeri doldurulamaz birini kendi elleriyle yok etmiş olur. Sebepleri, amaçları sorgularım, kötü niyet ararım, bulmam da hiç zor olmaz. Yapmayın etmeyin durun artık!"