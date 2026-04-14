Futbolcu Kerem Aktürkoğlu sevindiren haberi verdiği röportajda paylaştı. Geçen yıl çocuk gelişimci Ceren Azak ile evlenen milli futbolcunun baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

MİLLİ TAKIM DÖNÜŞÜ GELEN MÜJDE

Aktürkoğlu, verdiği bir röportajda baba olacağını ilk kez kamuoyuyla paylaşırken, haberi nasıl öğrendiğini de anlattı. Eşinin bu müjdeyi kendisine milli takım dönüşünde verdiğini belirten futbolcu, o an yaşadığı duyguları “İnsan gerçekten ne tepki vereceğini bilmiyor. Çok farklı bir duygu” sözleriyle ifade etti.





''TATLI BİR HEYECAN''

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Aktürkoğlu, sürecin kendisi için oldukça özel ve duygusal geçtiğini dile getirdi. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ettiğini vurgulayan futbolcu, “Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Bunun gösteriş gibi olmasını istemedim” ifadelerini kullandı.