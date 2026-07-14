BABA OLACAĞINI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Ünlü futbolcu, eşinin kendisine bu haberi milli takım dönüşü verdiğini belirterek, "O an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor. Ne tepki vereceğini de bilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Babalık heyecanını da paylaşan Aktürkoğlu, "Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip etsin" demişti.