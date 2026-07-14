KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MUTLU GÜNÜ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, hayatının en özel anlarından birini yaşadı. Ünlü futbolcu, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşarken, müjdeli haberi antrenman sırasında aldı.
İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
Türk futbolunun sevilen isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ve eşi Selin Aktürkoğlu'ndan mutlu haber geldi. Ünlü çiftin ilk bebeği dünyaya geldi.
ANTRENMANDA ÖĞRENDİ
Baba olduğunu antrenman sırasında öğrenen Kerem Aktürkoğlu'nu takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Milli futbolcu, arkadaşlarının tebrikleriyle büyük mutluluk yaşadı.
Aktürkoğlu, geçtiğimiz dönemde verdiği bir röportajda baba olacağını açıklamış ve yaşadığı heyecanı anlatmıştı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin resmi X hesabından açıklama yayımlandı:
''Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu.
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin’e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. 💛💙''
Günün Trend Haberleri
BABA OLACAĞINI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
Ünlü futbolcu, eşinin kendisine bu haberi milli takım dönüşü verdiğini belirterek, "O an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor. Ne tepki vereceğini de bilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Babalık heyecanını da paylaşan Aktürkoğlu, "Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip etsin" demişti.
BEBEĞİNİN İSMİ BELLİ OLDU
Kerem Aktürkoğlu ve eşinin kızlarına Eflin ismini verdiği öğrenildi.
EFLİN NE DEMEK?
Eflin ismi, genellikle "cennete açılan kapı" veya "cennet ırmaklarından biri" olarak bilinir ve kız çocukları için tercih edilir.
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