Daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Fransız savunma oyuncusu Nordi Mukiele, kariyerine 5 büyük ligden birinde devam etmek istiyor.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından PSG'ye dönen Nordi Mukiele, teknik direktör Luis Enrique'nin planlarında yer almıyor.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

ParisTeam'in L'Equipe'e dayandırdığı habere göre Mukiele, yakın zamanda Suudi Arabistan ve Türkiye'den, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu teklifleri reddetti. Aklında net olan bir şey var: Avrupa'da kalmak ve iddialı bir spor projesinin peşinden gitmek istiyor.

Geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen, oyuncuya ilgi gösterdi ve sonunda kiralık olarak transfer etti, ancak bu kış kalıcı transferden vazgeçti. 27 yaşındaki Mukiele'nin Haziran 2027'ye kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor.