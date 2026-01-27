Sınavda başarılı olup mülakatta elenenler kervanına KPSS 7’ncisi Balıkesirli Ali Bal adlı genç de katıldı. Celal Bayar Meslek Yüksek Okulu Kimya Bölümü mezunu Bal, iş için kamuya ait Bigadiç Etibor İşletmesi’ne başvurdu, mülakata çağırıldı, ancak “Başarısız” bulunarak elendi. Umudu kırılan genç, şimdi vaktini kahvehanede pişti oynayarak geçiriyor.

ÇÖMEZ’DEN TESELLİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez kahvehaneye gitti, masada pişti-okey oynayan Ali Bal ile görüştü. Bal, Çömez’e “KPSS’den 76 puan aldım, kendi bölümümde Türkiye 7’ncisi oldum. Bigadiç Etibor’a iş için başvurdum sözlü sınavda bor ile ilgili sorular sordular. Hepsini cevapladım ama elendim yedeğe bile çıkamadım” diye dert yandı.

Çömez de “AKP’li dayın olmadığı için elendin, işsiz kaldın. Şimdi burada kağıt oynuyorsun, moralini bozma, bu senin değil Türkiye’nin ayıbı” dedi.

DERECEYLE BİTİRDİ

Çömez şöyle konuştu: “Ali kardeşim okulunu derece ile bitirdi, KPSS’de 7. oldu ama mülakatta elediler. Anadolu’nun başarılı gençlerini kahvehane köşelerine mahkum ettiler. Alın teri döken çalışkan evlatlara bu kaderi layık gördüler. Ali mülakatta elendi, şimdi kahvehanede piştide yeniyor. Gün gelecek bu gençler sizi de pişti yapacak.”