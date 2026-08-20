İspanya’da dünyaca ünlü La Manga Club tesislerinin yakınındaki Cala del Barco koyuna, çarşamba günü saat 13.00 sularında yaklaşık 60 göçmenin bulunduğu bir tekne çıkartma yaptı.

Kalabalık plaja ulaşan tekneden atlayan çok sayıda göçmen karaya yüzerek plajdakilerin gözleri önünde yakındaki kasabalara doğru ilerledi. Plajda güneşlenen İspanyollar, şok içinde kaçmaya başladı.

Tatilciler eşyalarını toplayarak sahilden uzaklaştı ve emniyet güçlerine haber verdi. Göçmenler ise sudan çıktıkları gibi şehre doğru koşmaya başladı.

Göçmenlerin kıyıya ulaşmasının ardından söz konusu tekne yönünü tekrar Akdeniz’e çevirerek bölgeden uzaklaştı.

'BU GEMİYİ GÖREN RADAR YOK MU?'

Yaşanan olayın ardından yerel siyasetçiler ve yetkililerden öfke dölü mesajlar geldi. Olayın yaşandığı turistik plaja yakın bir sahil güvenlik gemisinin olmaması büyük tepki topladı.

Koya yakın konumdaki La Union’ın eski belediye başkanı İspanyol siyasetçi Francisco Bernabe, "Bugün La Manga Club koyuna onlarca yasa dışı göçmen girdi. Bu büyüklükteki bir teknenin gözetleme radarı tarafından tespit edilememesi nasıl mümkün olabilir? Bozuklar mı? Kapalı mı tutuluyorlar? Yoksa çalışıyorlar da sadece görmezden mi geliniyorlar?" dedi.

Cala del Barco koyunun bağlı olduğu Cartagena Belediyesinin Başkanı Noelia Arroyo ise "Bu durum normalleştirilemez. Eğer bir göçmen teknesi böyle bir koya ulaşabiliyor, vatandaşların gözü önünde karaya insan çıkarabiliyor ve sonra ayrılabiliyorsa, deniz sınırlarımızın kontrolünün nasıl çalıştığını kendimize sormak zorundayız" ifadelerini kullandı.

CEUTA KRİZİ HAFIZALARDA TAZE

Akdeniz'deki bu gelişme, İspanya'da devam eden geniş kapsamlı göç sorunlarının ortasında meydana geldi.

30 Temmuz’da 72 bin göçmen Fas’tan İspanya toprağı olan Ceuta’ya geçmeye çalıştı. Geçtiğimiz hafta sonu da yüzlerce göçmen Ceuta’ya girmeye çalışırken polis ve askeri unsurlar tarafından durduruldu.

Yakalananların büyük bölümü ülkelerine geri gönderilirken, yaklaşık 8 bin kişinin halen bölgede kaldığı bildirildi.

15 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU

Bunun yanı sıra emniyet güçleri, Ceuta’da 10 yaşında bir kız çocuğunun da aralarında yer aldığı 15 çocuğun cinsel istismara uğradığı yönündeki iddiaları inceliyor.

İspanya’nın en büyük polis sendikası SUP, cinsel saldırı iddialarına ilişkin 15 ayrı soruşturmanın yürütüldüğünü doğruladı.

İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanlığı ise güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 500 genç kızın anakaraya nakledilmesi için plan hazırlandığını duyurdu.

Ancak muhafazakar Halk Partisi (PP), Vox ve Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, çocukların Fas'taki ailelerine iade edilmesi gerektiğini savunuyor.