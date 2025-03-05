Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan sınırına 8,5 kilometre uzunluğunda fiziki duvar yapılacağını duyurdu. Sezer, "Batı sınırında ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini almış olacağız" dedi. Yunanistan sınırına duvar yapılması kararına ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, “Meksika ile Amerika gibi değil Türkiye'nin Avrupalı komşularıyla durumu normalde. Demek ki Avrupa’nın durumu Amerika gibi bize Meksika gibi bakıyorlar diye düşünüyorum. Bizdeki mültecilerin oraya gidip yerleşmemesi adına böyle bir şey uygulandığını ve bunu hükümetin çanak tuttuğunu düşünüyorum” dedi.

“TEMEL AMAÇ MÜLTECİLERİN GÖÇÜNÜ ENGELLEMEK”

Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu ve Yunanistan sınırına duvar inşa edilmesi gibi bir ihtiyacının olmadığını belirten CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, temel amacın mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellemek olduğunu söyledi.

Yazgan, “Geçmişten günümüze oralarda duvar olmasa da askeri alanlar var ama ülkemizin bütünlüğünün korunması noktasında bir girişim gibi gözükse de temel amaç bilindiği üzere mültecilerin ülkemizden Avrupa'ya doğru göçünü engellemek. Biz şu anda NATO ülkesi olduğumuz için komşularımızla böyle bir duvar çekme ihtiyacımız olmaması gerekiyor. Tabi ki sınır belirleyici olmalı ülkemizin sınırlarını belirlemek ve korumak adına ama böyle bir duvar ihtiyacı yok. Meksika ile Amerika gibi değil Türkiye'nin Avrupalı komşularıyla durumu normalde. Demek ki Avrupa’nın durumu Amerika gibi bize Meksika gibi bakıyorlar diye düşünüyorum. Bizdeki mültecilerin oraya gidip yerleşmemesi adına böyle bir şey uygulandığını ve bunu hükümetin çanak tuttuğunu düşünüyorum. Suriye'de rejim değişti orada ‘herkese saygı duyuyoruz’ diyen bir devlet başkanı olsa da herkes biliyor ki şeriatçı bir devlet başkanı var. Bunun sonucunda insanlarda korku oluşuyor. Bu korkuyla da insanlar ülkelerine dönmek istemezler diye düşünüyorum” diye konuştu.

“EDİRNE’DE EKSTRA SINIR GÜVENLİK TUGAYI DA KURULDU”

Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalmaya devam ettiğini belirten Yazgan, “Ayrıca ülke namına sağlam kalan şehir sayısı da sınırlı. Bize en çok göçün geldiği yer Halep. Halep neredeyse bir hayalet şehir gibi. Bunlar ülkemizdeki insanları ve Müslüman kimliğini etkilemek üzere söylenmiş sözler. Adam niye dönsün evi yok, işi yok. Duvar çekilmesi talebiyle ilgili resmi bir yazışma görmedim ama Avrupa'nın böyle bir talebi olmasa Türkiye niye böyle bir duvar örsün? Geçen sene Edirne'de sınır güvenlik tugayı olarak ekstra bir askeri tugay kuruldu. Bu sınır güvenlik tugayı bizi dış güçlerden mi koruyor yoksa içerideki göçmenlerin karşıya gitmesini mi engelliyor? Bence ikincisi gördüğüm ve bildiğim kadarıyla. Bu gibi durumlar geçişlere engel olacaktır mutlaka ama bizim sınırımızın bir kısmı kara sınırı olsa da çoğunluğu nehir sınırı. Nehrin neresine ne şekilde duvarı yapacaklar onları da bilmek lazım” ifadelerini kullandı.