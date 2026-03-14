TBMM’de kabul edilen ve 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni trafik düzenlemesi, araç sahipleri arasında büyük bir bilgi kirliliğine yol açtı. Özellikle APP plaka ve modifiye ekipmanlarına getirilen kısıtlamaların ardından, multimedya ekranlarının da tamamen yasaklandığı algısı oluştu. Ceza korkusu yaşayan birçok sürücü, araçlarındaki sistemleri söktürmek için sanayinin yolunu tuttu. Ancak sektör temsilcileri, her ekranın yasak kapsamında olmadığının altını çizerek araç sahiplerine uyarıda bulundu.

HANGİ EKRANLAR YASAK KAPSAMINA GİRİYOR?

Düzenlemenin temel amacı sürüş güvenliğini artırmak ve sürücünün görüş alanını kısıtlamamak. Bu doğrultuda, yasaklanan ve 1 Nisan’dan itibaren ceza yazılacak sistemler şunlar:

Görüşü Engelleyenler: Torpido üzerine sonradan monte edilen ve sürücünün ön cam görüşünü kapatan her türlü ekran.

Taşınabilir Cihazlar: Çakmak girişine takılarak kullanılan ve araç konsoluyla bütünleşik olmayan taşınabilir multimedya cihazları.

ORİJİNAL TASARIMLAR YASAK DEĞİL

Sektör temsilcilerinin yaptığı açıklamaya göre; aracın orijinal teyp yuvasına monte edilen, konsolla bütünleşik ve sürüş güvenliğini tehdit etmeyen ekranlar yasak kapsamında değil. Eğer aracınızdaki ekran orijinal ölçülerdeyse ve önünüzü görmenize engel teşkil etmiyorsa herhangi bir söküm işlemi yapmanıza gerek duyulmuyor.

21 BİN TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN RİSKİ

Kurallara uymayan ve yönetmeliğe aykırı aksesuar kullanan sürücüler bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. 1 Nisan'dan itibaren yapılacak denetimlerde;

Mevzuata aykırı ekran kullananlara 21 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Kural ihlali yapan araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için araçlarındaki aksesuarların "görüş alanını kısıtlayıp kısıtlamadığına" dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.