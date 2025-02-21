Dünyanın en büyük iş ilanı sitesi Indeed'in CEO'su Chris Hyams, her iş görüşmesinde adaylara sorduğu iki sorunun, CV’den daha önemli olduğunu söylüyor.

Diğer birçok şirkette olduğu gibi, Hyams ile görüşmeye gelen adaylar önceden belirli bir eleme sürecinden geçiyor ve şirketin diğer yöneticileri tarafından değerlendirilmiş oluyor. Bu süreç, Hyams’ın görüşme sırasında adayların yeteneklerini ve deneyimlerini daha derinlemesine anlamasına olanak tanıyor.

Yaklaşık 50 milyon dolar servete sahip olduğun bilinen Hyams, CNBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ne kadar çok mülakat yaparsam, spesifik bilgi veya deneyime o kadar az odaklandığımı fark ediyorum. En önemli şey merak ve uyum sağlama yeteneği; ne yaptığınızdan ziyade nasıl düşündüğünüz önemli."

CV'DEN ÇOK BU İKİ SORUYA GELEN CEVAPLARI DİKKATE ALIYOR

Hyams, bu iki "soft skill" (kişisel yetenek) üzerine daha fazla bilgi edinebilmek için her mülakatta iki düşündürücü soru soruyor. İlk sorusu şu:

"Aşırı derecede merak duyduğun bir konu nedir?" veya benzer şekilde "Gerçekten derin bir tutkuyla ilgilendiğin bir şey nedir"

İkinci soru ise:

"Hayatta gerçekten, gerçekten çok emin olduğun bir şeyin tamamen yanlış olduğunu fark ettiğin bir anı anlat."

Hyams, bu sorulara verilen cevapların iş hayatıyla ilgili olmak zorunda olmadığını, hatta iş dışındaki cevapların onu daha çok ilgilendirdiğini belirtiyor.

"Eğer 45 dakika boyunca ekşi mayalı ekmek yapımı üzerine konuşabiliyor, 57 farklı tarifi denediğini, sıcaklık ve nemle nasıl denemeler yaptığını anlatabiliyorsan... İşte o yoğun merak duygusu burada devreye giriyor. Asıl mesele, başka hangi konulara tutkuyla bağlanabileceğin" diye ekliyor.

"HATASINI KABUL ETMEYEN BİRİYLE ÇALIŞMAK ZOR OLUR"

Hyams, aynı zamanda başarısızlık anlarında yön değiştirebilen ve hatalarını kabul edebilen adaylar aradığını da vurguluyor.

Hyams’ın görüşüne katılan diğer iş dünyası liderleri Mark Cuban ve Jennifer Hyams, uyum sağlama yeteneğini kritik bir iş becerisi olarak görüyor.

"Hiç hata yapmayan veya hatasını asla kabul etmeyen biriyle çalışmak zor olur. Çünkü herkes hayatında bir noktada yanılır" diyen Hyams, başarılı adayları değerlendirirken CV'lerini tamamen göz ardı ettiği farklı bir yöntem daha kullandığını belirtiyor.