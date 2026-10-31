Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in (49) öldürülmesine ilişkin dosya 19 yıl sonra yeniden açıldı. Kamuoyunda ‘Mumya ceset’ cinayeti olarak bilinen olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dosyanın yeniden ele alındığını duyurdu. Sefer’in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirten Gürlek, elde edilen bulgular üzerine Mersin merkezli 6 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

6 İLDE 6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cinayetle bağlantılı oldukları ileri sürülen H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E., Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas’ta belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre cinayetin namus saikiyle işlendiği değerlendiriliyor. İl dışında gözaltına alınan şüphelilerin Mersin’e getirileceği, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

KİMLİĞİ DNA TESTİYLE BELİRLENMİŞTİ

Sefer’in cansız bedeni, 1 Ağustos 2007’de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537. Sokak’taki bir evin avlusunda bulunmuştu. Evde oturan kiracı, bahçedeki fare hareketliliğini fark ederek beton zemini kırmaya başlamış, yayılan kötü kokudan şüphelenip polise haber vermişti.

Adrese gelen ekiplerin betonu tamamen kırmasının ardından, gömülü buzdolabından mumyalaşmış bir erkek cesedi çıkmıştı. DNA testiyle cesedin, 2001 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan Bahaddin Sefer’e ait olduğu belirlenmişti.

Otopsi sonucunda Sefer’in kesici alet yaralanması ve kafa kırığı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmiş, ancak kim tarafından ve ne zaman öldürüldüğü ortaya çıkarılamamıştı.