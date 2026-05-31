Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Övüç, yıllardır paylaşımları, sahne gösterileri ve kendine has tarzıyla gündemden düşmüyor.

İlk olarak çektiği eğlenceli videolarla geniş kitlelerin dikkatini çeken Övüç, zaman içerisinde Türkiye'nin en tanınan fenomenleri arasında yer aldı. Renkli kişiliği, iddialı açıklamaları ve sahne performanslarıyla öne çıkan isim, özellikle kadın matinelerinde tercih ettiği gösterişli kostümlerle dikkat çekiyor. Feminen tarzı, dikkat çeken aksesuarları ve çarpıcı makyajıyla sık sık gündeme gelen Övüç, magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

CEZAEVİNE GİRDİ

Geçtiğimiz yıl ise Murat Övüç için oldukça çalkantılı geçti. Sosyal medya hesabında yayınladığı bir video nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılanan fenomen isim, 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı. Yaklaşık 102 gün cezaevinde kalan Övüç, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamalarla yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

Cezaevi sürecinin hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu dile getiren Övüç, bundan sonraki yaşamında farklı bir çizgi izleyeceğini ifade etmiş ve "Artık Murat Abi olacağım" sözleriyle dikkat çekmişti. Bu açıklama, hem hayranları hem de magazin takipçileri arasında uzun süre konuşulmuştu.

"ARTIK MURAT ABİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Tahliye sonrasında ilk kez sahneye çıkan Murat Övüç, imajındaki değişimi kıyafet seçimine de yansıttı. Daha önce gösterişli kostümleriyle öne çıkan fenomen isim, bu kez siyah bir smokinle seyirci karşısına çıktı. Daha sade bir görünüm sergileyen Övüç, birçok kişi tarafından yeni bir dönemin başlangıcını yaptığı şeklinde yorumlandı. "Murat Abi" olarak anılan bu yeni imaj, sosyal medyada günlerce konuşuldu.

ESKİ SAHNE TARZINA HIZLI DÖNÜŞ

Murat Övüç, geçtiğimiz akşam Bodrum'da gerçekleştirdiği sahne performansında takipçilerinin alışık olduğu tarzına geri döndü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, leopar desenli ve saten detaylarla dikkat çeken oldukça iddialı bir kostüm tercih ettiği görüldü. Sahnedeki enerjisi, dansları ve seyircilerle kurduğu iletişimle geceye damga vuran fenomen isim, eski performanslarını hatırlatan görüntüler sergiledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Övüç'ün kostüm seçimi ve sahnedeki tavırları, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Birçok takipçisi bu dönüşü "Murat Övüç özüne döndü" yorumlarıyla değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise "Murat Abi dönemi beklenenden kısa sürdü" görüşünü dile getirdi.

Tahliye sonrasında verdiği değişim mesajlarıyla konuşulan fenomen isim, Bodrum'daki son sahne performansıyla yeniden eski tarzına yöneldi.