Murat Ağırel’den yandaşa: Sen adi bir yalancısın

Timur Soykan ile birlikte gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Murat Ağırel, kendisi hakkında "Erkan Kork'tan para istedi" iddiasında bulunan yandaş Ferhat Murat'a "Bu yazdıklarının tek bir satırını belgele, kalemimi kırayım. Sen adi bir yalancısın" dedi.

ü11 Nisan 2025üGündem

Dün (10 Nisan Perşembe) gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik “Erkan Kork’tan para talebinde bulundu” iddiasında bulunan yandaş Ferhat Murat’a yanıt verdi.

Ağırel, “Yalancıya özel bilgi” başlığıyla yaptığı paylaşımda “Sen adi bir yalancısın” ifadesini kullandı. Ağırel, “Bu yazdıklarının tek bir satırını belgele, kalemimi kırayım” dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

”DELİKANLI OL’ DİYECEĞİM AMA..’

“Sen adi bir yalancısın. Ne emniyet, ne savcılık, ne de herhangi bir resmi soruşturma evrağında yer almayan bir iftirayı, ‘sözde bilgi aldım’ süsüyle pazarlayıp halkı zehirliyorsun. Daha önce de söyledim: Bu yazdıklarının tek bir satırını belgele, kalemimi kırayım. Ama sen ispatlayamazsan, aynı tavrı göstereceksin. Hodri meydan!

Kirli Çark adlı kitabım Ocak 2025’te yayımlandı. Kitapta Erkan Kork’un adı dahi geçmez. Hakkındaki iddianame ve MASAK raporu 2024 yılına ait. davada yargılanan kişi iddianameyi göndermese böyle bir davadan haberim dahi yoktu.

Kork ile Görüşmemiz mi? 2025 Mart ayında gerçekleşti. Yeni kitabım çıktıktan, Flash TV satıldıktan 3 ay sonra ! Ve ardından bu kişinin cevap hakkına riayet ederek Cumhuriyet’te dört ayrı yazı kaleme aldım. Hepsi belgeli, hepsi cevap hakkına saygılı. Şimdi çıkmışsın, oturduğun yerden hikâye uyduruyorsun. Kuyruk acını biliyorum. Rezil olmanın hıncını almaya çalışıyorsun. Ama delikanlı ol biraz diyeceğim ama nafile…

Cesaretin varsa iddia dediklerini belgeli şekilde açıkla. Senin gibi hiçbir bilgiye sahip olmadan ekranlara çıkanlar bu ülkenin asıl sorunudur. En büyük haberin, elinde sopayla soba ısısı hesaplamak olan sen, büyüklerinin işine karışma. Rezil desem rezil değilsin, utanmaz desem yüzün kalmamış.”