Gazeteci Timur Soykan, Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada tutuklanan Cumhuriyet gazetesi yazarı gazeteci Murat Ağırel'in Kandıra Cezaevi'ndeki koşullarını anlattı. Onlar TV yayınında konuşan Soykan, Ağırel'in soğuk nedeniyle kat kat battaniyelerle ve sürekli mont giyerek günlerini geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Soykan, “Silivri soğuk derler, Murat Ağırel’in kaldığı Kandıra Cezaevi çok daha soğuk. Üzerinde kat kat battaniyelerle ve sürekli mont giyerek günlerini geçirmek zorunda. Murat, ‘Ya zatürre ya da verem olacağım’ diyor” ifadelerini kullandı.

AĞIREL, ÖRGÜTE YARDIM İDDİASIYLA TUTUKLANDI

İstanbul'da “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturmada Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verilmişti. Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtilmişti.

16 Ekim Cuma günü Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alınmıştı. Sonraki operasyonlarda 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Beş ayrı savcının yürüttüğü ifade işlemlerinin ardından savcılık, 15 kişi için tutuklama, iki kişi için adli kontrol talebinde bulunmuştu. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, tutuklanması istenen Ağırel dahil 15 kişinin tamamının tutuklanmasına karar vermişti. Ağırel hakkındaki karar, örgüte yardım iddiasıyla verilmişti.

Ağırel, ifadesinde kendisine iletilen iddiaları araştırma aşamasında tuttuğunu, teyit edemediği kuşkulu verileri gazetecilik sorumluluğu gereği haberleştirmediğini belirtmişti. Yazmadığı bir haber üzerinden suçlandığını kaydetmişti.