Gazeteci Murat Ağırel, eşini hedef alan ahlaksız saldırıyı sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada eşini hedef alan kişinin 'Abese İrca' takma adını kullanan Niyazi Canbaz isimli şahıs olduğunu kaydeden Ağırel, "“Murat o dizi setinde eşini satarken yakalanmıştı.”

‘’Murat’ın karısı fuhuştan ceza aldı.” Daha önce çocuklarıma yönelik tecavüz içerikli, insanın aklının dahi alamayacağı paylaşımlar yaptılar. Şimdi hedefte hayat arkadaşım var" ifadelerini kullandı.

Niyazi Canbaz'ın uyuşturucu dosyasının ve geçmişin ortada olduğunu kaydeden Ağırel, bu belgeleri de ilgili mercilere sunacağını belirtti.

'SALDIRILAR GÖKÇEK DOSYASINI ANLATTIKTAN SONRA BAŞLADI'

Söz konusu saldırıların Melik Gökçek ve ailesini konu olan dosyayı anlattıktan sonra sistematik olarak başladığına dikkat çeken Ağırel, "Hakaret ettiler, küfür ettiler, iftira attılar. Bugüne kadar yapılanların tamamını tek tek kayıt altına aldım ve savcılığa taşıdım. Ancak bu kez başka bir sınır aşıldı. Paylaşımlara bakın. 'Murat o dizi setinde eşini satarken yakalanmıştı' 'Murat’ın karısı fuhuştan ceza aldı.' Bu ahlak yoksununun paylaşımları ile kendine gazeteci diyen aparatlar gün boyunca beni hedef gösterdiler" dedi.

Ağırel, söz konusu paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Elbette suç duyurusunda bulunacağım. Ancak sözüm olsun umarım emniyet benden önce bu kişiyi bulur."