Siber Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri tarafından bu sabah evlerinden gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in yasa dışı bahis suçundan tutuklu iş insanı Erkan Kork’un şikayeti nedeniyle gözaltına alındığı anlaşıldı.

Erkan Kork’un gazeteciler hakkındaki Aralık 2024’te verdiği ifadenin ardından 7 Nisan’da ikinci bir ifade vermesinin ardından savcılık gözaltı kararı verdi.

GÖRÜŞMEYİ ERKAN KORK TEKLİF ETTİ

Kork ifadesinde, sahibi olduğu televizyon kanalının satış sürecinde bazı gazetecilerin kendisine saldırdığını belirtirken, baskı altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

Ağırel ve Soykan’ı tutuklanmasının ardından hakkında haber yaptığını belirten Kork, gazeteciler hakkında şikayetçi oldu.

Gazetecilerin gözaltına alınmasına neden olan soruşturma dosyasına giren ses kayıt çözümlemesinde ise gazeteci Murat Ağırel’in Kork ile arasında geçen görüşmede, yüz yüze görüşmeyi Kork’un talep ettiği anlaşılıyor.

AĞIREL BUGÜN ADLİYEYE GİDECEKTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ağırel ve Soykan, ‘tehdit ve şantaj’ suçlaması nedeniyle gözaltında. Avukatlar, bu suçlama nedeniyle gözaltı işleminin orantısız olduğunu söylüyor.

Gazetecilerin sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alınmasına siyasilerden ve kamuoyundan tepki gelirken Murat Ağırel’in avukatı, bugün öğlen saatlerinde adliyeye ifadeye gideceklerine dair yaptıkları konuşmayı paylaştı. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan gazetecilerin ifadesinin akşam saatlerinde, savcılığa sevkin ise yarın sabah (11 Nisan) olması öngörülüyor.