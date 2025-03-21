Edirne'de düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final ikinci karşılaşmasında Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı 91-86 mağlup etti ve Çimsa ÇBK Mersin'le birlikte finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Emlak Konut takımı oyuncuları finale çıkmanın sevincini yaşadı. Emlak Konut oyuncusu Berfin Sertoğlu, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Son periyot gerçekten biraz zorlandık ama takım olarak bütün karakterimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İnşallah pazar günü olan maçı da kazanacağız. Kupayı gerçekten istiyoruz" dedi.

MURAT ALKAŞ: İLK DEFA FİNALE KALDIK, ÇOK MUTLUYUZ

Takım koçu Murat Alkaş da, maçın büyük bölümünü önde götürmelerine rağmen faul problemleri nedeniyle sonlarda zorlandıklarını belirterek, "Evet öne geçtik, büyük bölümünü de önde geçirdik fakat faul problemleri bizi çok bozdu. Maçın sonunda zorlandık ama müthiş karakter koydu oyuncularım bugün. Gerçekten Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı müthiş oynadılar. Kulüp tarihinde ilk defa finale kaldık. Pazar günü burada final oynayacağız, çok mutluyuz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum, gerçekten bizim için bu çok değerli. Umarım pazar günü de aynı şekilde sahaya çıkarak, güzel mücadele ederiz. Oradan da kazanarak ayrılırız" diye konuştu.