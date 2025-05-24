19 Mart 2025 günü başlayan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanması ile bilinen soruşturmaya dair bir yeni detay daha ortaya çıktı.

İktidar medyasının her gün İBB ve Ekrem İmamoğlu'na dair temelsiz iddialar ortaya attığı bugünler de Gazeteci yazar Murat Bardakçı yazılarını yayınladığı köşesinden dikkat çekici bir iddiayı açıkladı.

İSMİYLE PARA AKTARILDIĞI İDDİA EDİLMİŞ

Bardakçı, İBB soruşturmasına 'zarar gören taraf' olarak dahil olduğunu açıkladı.

Bardakçı, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Halen devam eden Ekrem İmamoğlu soruşturmasında benim de ismim geçiyor ama iddia edilen yolsuzluklara karıştığım için falan değil, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adımın kullanılarak bir şirkete para aktarılması ile ilgili olarak...

Sizleri sıkmamak için olayı ana hatları ile ve hukukî ifadeler kullanmadan anlatayım:

Soruşturma dosyasındaki belgelere göre Beylikdüzü Belediyesi 23 Kasım 2016’da bir “hizmet alımı” ihalesi açmış, ihaleyi “Dilde Eğitim, Spor, Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi” isimli ticarî kuruluş kazanmış ve 19 Aralık 2016’da Belediye ile sözleşme imzalamış. Sözleşmeye göre yüklenici şirket aralarında benim de bulunduğum 17 yazar ile Belediye’nin tesbit edeceği alanlarda 17 gün boyunca söyleşi programları organize edecek ve oluşturacağı kitap standında yazarların her birinin 150 adet kitabının etkinliğe katılan vatandaşlara ücretsiz şekilde dağıtılmasını sağlayacakmış ve Belediye de yapılacak bütün bu işlerin bedeli olarak, şirkete o zamanki para ile peşin 987 bin 830 lira ödemiş!

Son senelerde moda olan ve özellikle de belediyeler tarafından düzenlenen “söyleşi”, “sohbet”, “sempozyum” vesaire gibi toplantılardan hiç hazzetmem; bunlarda yeralmayı vakit kaybı olarak görürüm ama nerede ise hemen her gün bir yerlerden mutlaka davet gelir!

Kısaca söyleyeyim: Şimdiye kadar böyle hiçbir etkinliğe katılmadım!

Soruşturma dosyasındaki bilgiler bunlardan ibaret değil. Yazarlar ile ilgili ihalede öngörülen işlerin hiçbiri yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği, “Dilde Eğitim, Spor, Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi”ne 987 bin 830 lira ödendiği, Belediyenin daha sonra ödemenin sehven, yani yanlışlıkla yapıldığı iddia ederek konuyu örtbas etmeye çalıştığı söyleniyor ve “Şirket ise deşifre olmasının ardından firmanın adını değiştirerek Yeni Fikir Eğitim Limited Şirketi yapmış ve hâlen de Beylikdüzü ve İBB’den iş almaya devam etmektedir” deniyor. Dosyada şirketin isim değişikliği ile ilgili belgeler de yeralıyor ve hem eski hem yeni şirketin vergi kimlik numaralarının aynı olmasına dikkat çekiliyor."