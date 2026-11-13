2023 yılında iş insanı Ayten Öztürk ile evlenen şarkıcı Murat Başaran, bu kez eşine duyduğu aşkı dile getirdi. 12 Kasım 2022'de tanıştıkları günü hatırlayan Başaran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla o özel anın hayatındaki yerini anlattı.

TANIŞTIKLARI GÜNÜ UNUTMADI

Murat Başaran, eşi Ayten Öztürk'e hitaben yazdığı mesajda tanıştıkları ilk günün kendisi için ne kadar özel olduğunu ifade etti. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Ayten'im, güzel eşim... 12 Kasım 2022, seni ilk tanıdığım gün... Belki o gün hayatımın en güzel hikâyesinin başlayacağını bilmiyordum ama şimdi geriye dönüp baktığımda o hikâyeye her gün 'İyi ki' diyebiliyorum. İyi ki o gün karşıma çıkmışsın. Seninle geçen her gün, birlikte biriktirdiğimiz her an benim için çok kıymetli. İyi ki kalbime dokunmuşsun, iyi ki hayatımın en güzel yerine tahtını koymuşsun. Seni çok seviyorum bir tanem. Dün de bugün de yarın da... İyi ki benimlesin.”

Başaran'ın romantik mesajı, takipçilerine de çiftin tanışma gününü hatırlattı.

2023'TE EVLENMİŞLERDİ

Murat Başaran ile Ayten Öztürk'ün tanışmasına şarkıcı Ahmet Selçuk İlkan vesile olmuştu. Bir konser sırasında Öztürk'ü gören Başaran, İlkan'dan kendilerini tanıştırmasını istemişti. Bir süre birlikte olan çift, 15 Nisan 2023'te Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikâhla dünyaevine girmişti.

Çift, nikâhın ardından Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenen düğün töreninde yakın dostları ve sanat dünyasından isimlerle mutluluklarını paylaşmıştı. Başaran, o dönemde yaptığı açıklamada Ayten Öztürk için “İstediğim kadını aldım” ifadelerini kullanmıştı.

AHMET SELÇUK İLKAN VESİLE OLMUŞTU

Murat Başaran ile Ayten Öztürk'ün tanışmasına şarkıcı Ahmet Selçuk İlkan vesile olmuştu. Evliliklerinin ardından kameraların karşısına geçen Başaran, tanışma hikâyesini şu sözlerle anlatmıştı:

“Çok mutluyum. İstediğim kadını aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Bizi Ahmet Selçuk İlkan tanıştırdı. Bir gün bir konserine gittim. Baktım karşıda bir hatun oturuyor. 'Kim bu' falan derken Ahmet abiyi bizi tanıştırması için rica ettim. Öylece tanıştık.”