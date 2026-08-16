Murat Boz, Çankırı konserinin ardından soluğu kentte yaşayan akrabalarının yanında aldı. Yıllar sonra ailesiyle bir araya gelen ünlü şarkıcı, yeğeni Eren Bekar ile keyifli anlar yaşadı. İkilinin sohbet sırasında çektiği video ise gülümsetti. KONSER SONRASI AİLESİNİN YANINA GİTTİ Çankırı’da sahne alan Murat Boz, konserin ardından kentte yaşayan akrabalarını ziyaret etti. Yoğun konser programına kısa bir aile molası veren şarkıcı, yıllar sonra yakınlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. YEĞENİYLE ÇEKTİĞİ VİDEO GÜLÜMSETTİ Boz’un yeğeni Eren Bekar ile çektiği video da dikkat çekti. Eren Bekar’ın amcasına yönelttiği soru karşısında Murat Boz’un verdiği tepki gülümsetti. Yeğeninin sorusuna karşılık gülümsemekle yetinen Boz, aile buluşmasından renkli bir anı da takipçileriyle paylaşmış oldu. YILLAR SONRA AYNI ÇATIDA Murat Boz’un Çankırı’daki akrabalarını ziyaret etmesi, ünlü şarkıcının yoğun sahne temposunun arasında ailesine ayırdığı zamanla dikkat çekti. Boz’un yeğeniyle verdiği samimi görüntüler de sosyal medyada ilgi gördü.

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