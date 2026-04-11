Hadise ile Murat Boz, Volkswagen Arena’da düzenlenen etkinlikte sahne aldı. İki ünlü ismin ayrı sahnelerde performans sergilediği gecede, müzikal düello izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

SAHNEDE DÜELLO YAŞANDI

Etkinlikte karşılıklı sahne alan Hadise ve Murat Boz, performanslarının yanı sıra aralarındaki diyaloglarla da dikkat çekti. Zaman zaman yaşanan atışmalar geceye renk katarken, seyirciler bu anlara alkışlarla karşılık verdi.

KOSTÜM GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise sahne kostümleri üzerine yapılan esprili diyalog oldu. Murat Boz, Hadise’ye yönelik olarak, “Ben bir yerimi açamıyorum. Sorun o” ifadelerini kullandı.

HADİSE’DEN YANIT GECİKMEDİ

Hadise, Boz’un sözlerine sahnede karşılık vererek, “Bir dakika, bir dakika dur... Sen de o gömleğini güzel yerlere kadar açmışsın. Kasları buradan hissetmek çok güzel” dedi. Bu sözler salonda büyük ilgi gördü.

“KONSANTRASYONUM BOZULUYOR”

Hadise’nin yanıtı sonrası Murat Boz, “Bu gece karakolda biter diye düşünüyordum...” diyerek esprisini sürdürdü. Boz daha sonra, "Böyle kıyafetler giyme benim karşımda, konsantrasyonum bozuluyor" ifadelerini kullandı.

Gece boyunca devam eden müzikal düello ve eğlenceli diyaloglar, etkinliğe katılan izleyicilere keyifli anlar yaşattı.