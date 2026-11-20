Ekim ayında İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sırasında Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalan Murat Boz, kurtarma çalışmalarında görev alan dalgıç polisleri ziyaret etti. Şarkıcı, kendisinin ve ekibinin güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayan ekibe teşekkürlerini iletti.

200'Ü AŞKIN KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açmıştı. Selden etkilenen adreslerden biri de Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları olmuştu. Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu 200'ü aşkın kişi, stüdyoyu su basması nedeniyle mahsur kalmıştı.

Su seviyesinin yükselmesi ve akıntının şiddeti nedeniyle bölgeye karadan ulaşım sağlanamamış, kurtarma çalışmaları botlarla yürütülmüştü. Çalışmalar sonucunda Boz, Özdemir ve stüdyodaki diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilmişti.

DALGIÇ POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Yaşadıkları zor anları unutmayan Murat Boz, kendisini ve ekibini kurtarmak için büyük çaba gösteren dalgıç polisleri İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde ziyaret etti. Şarkıcı, o gün görev yapan ekiplerin fedakârlığını sosyal medya paylaşımında şu sözlerle anlattı:

"Sel felaketinin yaşandığı gün, ekibimle birlikte mahsur kaldığımız yerden sağ salim tahliye edilmemizi sağlayan kahramanları bugün ziyaret ettim. Bize ulaşana kadar bölgede mahsur kalan pek çok insanın yardımına koşmuş, son derece zor şartlarda, büyük bir özveriyle çalışmışlardı.

O gün gösterdikleri çabayı, sabrı ve fedakârlığı unutmak mümkün değil. Kendi canlarını riske atarak başkalarının hayatını kurtarmak için mücadele ettiler. Allah razı olsun. Bugün İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde bizleri ağırlayan, o gün de tahliyemizi gerçekleştiren ekibin başında bulunan kıymetli Ertaç Özcan Müdürüme ve bütün dalgıç polis arkadaşlarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."