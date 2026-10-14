İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

MURAT BOZ'UN STÜDYOSUNU SU BASTI

Şarkıcı Murat Boz stüdyosunun da sular altında kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu Demet Özdemir de aynı yerde mahsur kaldıklarını belirterek yardım çağrısında bulundu.

DEMET ÖZDEMİR'DEN DE YARDIM ÇAĞRISI GELDİ

Ünlü oyuncu Demet Özdemir sel sularında mahsur kaldı, yardım istedi! İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki sel felaketinin ortasında kalan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu: "Aynı yerde biz de mahsur kaldık. Lütfen acil yardım gönderilsin, durum çok ciddi!"