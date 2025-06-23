Ünlü şarkıcı Murat Boz, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Gündemden düşmeyen Boz, katıldığı bir televizyon programında hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Maddi durumunun kötü olmasından dolayı aldığı kararı ilk kez anlatan Boz, sevenlerini de üzdü.

MURAT BOZ'DAN ÇARPICI İTİRAF

Sunuculuğunu Narmin Balayeva'nın yaptığı Poster programına konuk olan Boz, üniversite yıllarında yaşadığı zor günlere dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Kariyerinde kırılma noktası olduğunu belirten Boz, iki üniversite okuduğunu fakat ilk üniversite eğitimini maddi zorluklardan dolayı bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

MADDİ ZORLUKTAN DOLAYI ALINAN KARAR

Üniversiteye derece ile girdiğini ve burslu okuduğunu belirten Boz, "Öyle bir an geldi ki, devam zorunluluğu vardı. Ya çalışmaya devam edecektim ya da okula devam edecektim, ben çalışmaya devam etme kararı aldım ve okulu dondurdum. Çünkü devam edemeyecektim. Bu iş aşkından dolayı, bursumu yaktım ve bu hayatımda bir kırılma anı oldu" dedi.