Survivor’da birleşme partisinde yaşananların yankıları sürüyor. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden Nefise Karatay, o gece sahnede yer alan Murat Boz’la ilgili sözleriyle dikkat çekti. Yarışmacının “bana farklı davrandı” vurgusu, kulislerde merak uyandırdı.

Nefise takım arkadaşıyla konuşurken, ''Bütün kızlar Murat Boz'a çok yürüdü. Ama kızlar bana gıcık oldu.'' cümlelerini söyledikten sonra özel röportaj verdi.

''KISKANMAYIN, HERKES İŞİNE BAKSIN''

Nefise şu sözleri söyledi: ''Ekip dahil, jüriler dahil, Acun bey dahil, Murat Boz bir tek bana farklı davrandı. Bir tek benimle ilgilendi. Beni sahneye kaldırdı, dans etti. Benim gözümün içine baka baka dans etmek istedi. Görünen köy kılavuz istemez. Kıskanmayın, herkes işine baksın.''

''BENİMLE YEMEĞE ÇIKMAK İSTERDİM''

Survivor yarışmacısı Nefise Karatay ayrıca Murat Boz'un kendisiyle yemeğe çıkma teklifinden bahsetti. Nefise, ''Ben de Murat Boz olsam benimle yemeğe çıkmak isterdim. Adam ileriyi görmüş." diye konuştu.

MURAT BOZ İTİRAFI

Nefise "Murat Boz elimden tutup gel seni İstanbul'a götüreceğim dese yarışmayı bırakıp onunla giderdim" diyerek izleyenleri adeta güldürdü.