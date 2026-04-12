Hadise ile Murat Boz, Red Bull SoundClash sahnesinde karşı karşıya geldi. Binlerce kişinin takip ettiği gecede kazanan, seyircinin alkışlarıyla netleşti.

KAZANAN BOZ OLDU

İstanbul’da düzenlenen etkinlikte iki ünlü isim aynı sahnede performans sergiledi. Beş bölümden oluşan gecede sanatçılar, hem kendi şarkılarını hem de farklı tarzlarda yorumladıkları parçaları seslendirdi.

Karşılaşmanın sonunda kazanan, seyircinin oylarıyla Murat Boz oldu.

YENİ ŞARKILARINI İLK KEZ SÖYLEDİ

Gecenin öne çıkan anlarından biri ise sahnede ilk kez seslendirilen şarkılar oldu. Murat Boz yeni parçası “Kolay Değil”i ilk kez söylerken, Hadise ve Motive de “Labirent” şarkısını ilk kez dinleyiciyle buluşturdu.

Etkinlikte ayrıca Baran Mengüç, Poizi ve M Lisa da sahneye çıkarak performanslara eşlik etti. Sanatçılar, farklı bölümlerde birbirlerinin şarkılarını da yorumladı.